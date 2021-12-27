Как пишет Politeka.net, телеведущая не реагирует на критику вокруг нее и скандалы, поэтому с легкостью обращает больше внимания на свою карьеру, а также личную жизнь. Не так давно Онуфрийчук вышла замуж, поэтому теперь наслаждается временем с супругом на отдыхе.
В этот раз Онуфрийчук высказалась об отношениях и любви своего мужа:
«Люблю нас таких, искренних и настоящих❤️ Когда я его встретила, я почувствовала одно важное дело: с ним я могу быть самой собой 😌 Мне не нужно делать что-нибудь необычное, чтобы ему понравиться. Не нужно скрывать свои негативные стороны, плохое настроение и думать, как и что правильно сказать ему.
Он любит и ценит меня именно такой, какой я являюсь: смешной, с перцем в характере, сентиментальной, чувствительной, с моим юмором и сарказмом 😅 И главное в том, что такие ощущения у нас взаимны ❤️» - пишет она.
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В сети отвечают:
«такие гармоничные, безграничного счастья вам 🤍🤍; Счастье имеет именно такую эмоцию❤️; Это отлично, редко можно найти такого человека; Обожаю Вас🙏🏻; Гармония🕊️☺️; Мне б такого мужа;Такие красивые и нежные🙏; Вы так невероятны 😍🥰❤️; красиво Алмаз видно как любит Вас».
Ранее сеть всколыхнуло заявление Тины, в котором певица раскрыла, что отказалась быть одной из ведущих нового сезона «Танців» так как в последний момент узнала, что к ним «на коммерческой основе» добавилась еще одна ведущая – Онуфрийчук.
Иванна пока открыто не комментировала это заявление. Вместо этого ведущая решила показать, как отдыхает на море. Она опубликовала кадры, на которых показала фигуру в белом купальнике-бикини на фоне лазурной воды.
Напомним, Кароль все-таки решила рассказать, как Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками".
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером.
Также Politeka писала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук показала, с кем нежится в постели.