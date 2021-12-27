Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Лопес часто мелькает на публике и показывает разные наряды от любимых дизайнеров. Чуть ли не каждый образ звезды хотят скопировать и приобрести множество фанатов.
Поэтому исполнительница всегда старается доказать, что выглядит довольно хорошо в каждом из выбранных ею костюмов или платьев. Недавно на интервью Дженнифер появилась в черном платье минимальной длинны с рюшами и вырезами на талии и зоне декольте. Причем исполнительница намеренно выбрала наряд такого формата.
Дело в том, что 52-летняя Лопес по-прежнему желает доказать, что выглядит не хуже других и она в хорошей форме, над которой работает довольно много и сразу с двумя тренерами.
Немногим ранее Лопес решила провести праздничные выходные с детьми и только в семейном кругу, поэтому решила также показать, как наслаждалась тихим временем с детьми, своей мамой и друзьями ее дочери. При этом наряжаться артистка не стала, решила показать себя в довольно домашнем образе.
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«Сколько кузенов нужно, чтобы сделать вафлю!?! 🧇✨😂 # Веселого Рождества !!!! 🎄» - пишет Лопес под новыми кадрами. Причем позировала она в светлой пижаме, с распущенными волосами и без косметики.
Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью
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