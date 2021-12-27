Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская стала победительницей 3 сезона шоу "Мастер Шеф", а после учебы в Париже вернулась в Украину и стала судьей этого популярного проекта.

В своем Instagram известная украинская шеф-повар часто публикует видео, в которых делится полезными рецептами. Во время съемки одного из подобных роликов Ольга Мартыновская решила подшутить над оператором.

«Нет, ничего не получилось. Ничеге не получилось. Коля, надо переснимать. Шутка юмора. Ты что», - сказала она и рассмеялась.

Ольга Мартыновская поделилась с фолловерами этим забавным моментом.

«Как довести оператора до истерики. Способ №1», - написала шеф-повар.

Фолловеры Ольги Мартыновской обрадовались, увидев закулисье съемок.

«Больше закулисья, Оля. Это такие крутые моменты», «Коля поседел на глазах», «Чувство юмора 👍👍👍», «Класс. Такая милая», «Ох, и Оля», «Умничка», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеальных закусок к новогоднему столу: "Влюбит всех гостей...".

Напомним, что Мартыновская раскрыла, как быстро накачать мышцы: "Если вы будете много есть..."

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский спровоцировали в сети переполох.