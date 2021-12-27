Как пишет Politeka.net, звезда разместила новые кадры в своих сториз. Как и большинство украинцев, Леся сейчас вовсю готовится к Новому году. Эта подготовка, конечно, не обходится без украшения дома.
Так, ведущая показала, что уже установила елочку. Компактное дерево звезда разместила в углу комнаты. Никитюк украсила его разнообразными шарами в серебристой и золотой гамме, шишками, а также эффектными золотыми лампочками. Дерево получилось очень нарядным и при этом стильным.
«Вчера наконец украсили елку», - рассказала поклонникам Никитюк.
Она также показала свою роскошную белую люстру с многочисленными кристаллами, свисающими с рожков.
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«До Нового года осталось несколько дней», - напомнила украинцам Никитюк.
Отметим, что Леся Никитюк приобрела большую популярность после съемок в проекте «Орел и Решка». Сейчас знаменитость участвует в таких шоу, как «Хто зверху?» и «Хто проти блондинок?». Вокруг личной жизни ведущей ходит много слухов, однако она остается холостячкой и не рассказывает о своих возлюбленных.
Напомним, грустная Леся Никитюк показала, как проводит вечер.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила раскованную примерку своих лучших мини-платьев с вырезами.
Также Politeka писала, что Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика.