Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала, как идет подготовка к Новому году у нее дома, похваставшись своими елочными игрушками.

Как пишет Politeka.net, звезда разместила новые кадры в своих сториз. Как и большинство украинцев, Леся сейчас вовсю готовится к Новому году. Эта подготовка, конечно, не обходится без украшения дома.

Так, ведущая показала, что уже установила елочку. Компактное дерево звезда разместила в углу комнаты. Никитюк украсила его разнообразными шарами в серебристой и золотой гамме, шишками, а также эффектными золотыми лампочками. Дерево получилось очень нарядным и при этом стильным.

«Вчера наконец украсили елку», - рассказала поклонникам Никитюк.

Она также показала свою роскошную белую люстру с многочисленными кристаллами, свисающими с рожков.

«До Нового года осталось несколько дней», - напомнила украинцам Никитюк.

Отметим, что Леся Никитюк приобрела большую популярность после съемок в проекте «Орел и Решка». Сейчас знаменитость участвует в таких шоу, как «Хто зверху?» и «Хто проти блондинок?». Вокруг личной жизни ведущей ходит много слухов, однако она остается холостячкой и не рассказывает о своих возлюбленных.

Напомним, грустная Леся Никитюк показала, как проводит вечер.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила раскованную примерку своих лучших мини-платьев с вырезами.

Также Politeka писала, что Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика.