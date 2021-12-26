Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская телеведущая Леся Никитюк каждый день рассказывает о себе, показывает моменты из съемок или хвастается своими покупками. В этот раз телеведущая решила показать сразу несколько своих нарядов.
Так, вечером Никитюк опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк принялась распаковывать товары, которые ей прислали со всей Украины. Ведущая получила более 150 посылок, поэтому распаковывала довольно долго и даже показала то, что понравилось ей больше всего.
Такими вещами стали несколько платьев разного дизайна, длинны и цвета. Поэтому сначала Никитюк решила примерить все на себя и продемонстрировала фигуру во всей красе. Больше всего ей запомнились платье черного и горчичного оттенков.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"
Осадчая и Горбунов сняли сказочную атмосферу в своем доме: "Единственная пара, милующая глаз"
Крутоголов из "Дизель шоу" ошеломил, показав свою жену и детей: «Вы так похожи»
Нацбанк вводит в оборот необычные 40 гривен: появились фото
Также на фан-страницах в Instagram, посвященных шоу "Холостяк" опубликовали забавные кадры со съемок шоу "Хто зверху?", на которых можно увидеть, как ведущая программы Леся Никитюк признается в любви участнику Михаилу Заливако.
Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады: "Давай деньги...".
Напомним, что Никитюк решила "согреть" украинцев в морозы своим фото в спеотному бикини: "Срамота".
А еще Politeka сообщала, что Леси Никитюк понадобилась срочная помощь, фото говорит само за себя: "Я реально в шоке".