Леся Никитюк является известной телеведущей, которая принимает участие во многих фотосессиях и нередко показывает в Инстаграм забавные и даже неловкие моменты.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская телеведущая Леся Никитюк каждый день рассказывает о себе, показывает моменты из съемок или хвастается своими покупками. В этот раз телеведущая решила показать сразу несколько своих нарядов.

Так, вечером Никитюк опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк принялась распаковывать товары, которые ей прислали со всей Украины. Ведущая получила более 150 посылок, поэтому распаковывала довольно долго и даже показала то, что понравилось ей больше всего.

Такими вещами стали несколько платьев разного дизайна, длинны и цвета. Поэтому сначала Никитюк решила примерить все на себя и продемонстрировала фигуру во всей красе. Больше всего ей запомнились платье черного и горчичного оттенков.

Также на фан-страницах в Instagram, посвященных шоу "Холостяк" опубликовали забавные кадры со съемок шоу "Хто зверху?", на которых можно увидеть, как ведущая программы Леся Никитюк признается в любви участнику Михаилу Заливако.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады: "Давай деньги...".

Напомним, что Никитюк решила "согреть" украинцев в морозы своим фото в спеотному бикини: "Срамота".

А еще Politeka сообщала, что Леси Никитюк понадобилась срочная помощь, фото говорит само за себя: "Я реально в шоке".