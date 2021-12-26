Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной после проекта "Орел или Решка". Сейчас знаменитость снимается в проектах "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", будучи звездой "Нового канала". Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Леся показала только стол. На нем стояла бутылка вина и бокал, в котором был налит напиток. А также в самом низу кадра можно увидеть две капсулы.
"Сегодня распаковок не будет. Я грущу", - лаконично написала Никитюк.
До этого Леся появлялась в халате. На лице у красотки была маска, а под глазами черные патчи. Никитюк позировала на фоне лиственной стены.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика: "Пора раскрыть тайну..."
"Им нужно быть вместе": что объединяет Свечкоренко и отвергнутую "Холостяком" Юлю "Зайку"
Эллерт, расставшись с Мишиной, неожиданно уехал из Киева, где он теперь: "Ребята, а вы пили..."
Молодая жена Виктора Павлика засняла его в постели: «Просто невозможно…»
"Доброе утро", - написала звезда.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис подобных инструментов для взаимодействия с автором нет.
Напомним, Леся Никитюк устроила раскованную примерку своих лучших мини-платьев с вырезами
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика
Также Politeka писала, что Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады