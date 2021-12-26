Леся Никитюк, звезда шоу "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", показала, как грустит, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной после проекта "Орел или Решка". Сейчас знаменитость снимается в проектах "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", будучи звездой "Нового канала". Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Леся показала только стол. На нем стояла бутылка вина и бокал, в котором был налит напиток. А также в самом низу кадра можно увидеть две капсулы.

"Сегодня распаковок не будет. Я грущу", - лаконично написала Никитюк.

До этого Леся появлялась в халате. На лице у красотки была маска, а под глазами черные патчи. Никитюк позировала на фоне лиственной стены.

"Доброе утро", - написала звезда.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис подобных инструментов для взаимодействия с автором нет.

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