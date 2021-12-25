Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергией Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на "Новом канале", часто делится с поклонниками тем, как проходит ее день.
На этот раз Никитюк показала фанатам кадры из фотосессии с победителем юмористического проекта "Лига Смеха" и участником "Improv Live Show" Романом Мещеряковым.
Как видим, Леся надела красивое зеленое платье на запах и ботфорты, волосы собрала в хвост и сделала красивый макияж.
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Роман Мищеряков надел черные джинсы, водолазку и пиджак.
Фотограф сделал юмористу замечание, чтобы он расслабил пальцы, на что Мещеряков пошутил, что он лего-человек.
"Пора раскрыть тайну, я из Лего", - написал юморист на сторис в своем Instagram, которое перепостила Леся.
Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады: "Давай деньги...".
Напомним, что Никитюк решила "согреть" украинцев в морозы своим фото в спеотному бикини: "Срамота".
А еще Politeka сообщала, что Леси Никитюк понадобилась срочная помощь, фото говорит само за себя: "Я реально в шоке".