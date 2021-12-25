Известная украинская телеведущая Леся Никитюк надела красивое платье и устроила фотосессию со звездой "Лиги смеха" и "Improv Live Show" Романом Мищеряковым.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергией Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на "Новом канале", часто делится с поклонниками тем, как проходит ее день.

На этот раз Никитюк показала фанатам кадры из фотосессии с победителем юмористического проекта "Лига Смеха" и участником "Improv Live Show" Романом Мещеряковым.

Как видим, Леся надела красивое зеленое платье на запах и ботфорты, волосы собрала в хвост и сделала красивый макияж.

Роман Мищеряков надел черные джинсы, водолазку и пиджак.

Фотограф сделал юмористу замечание, чтобы он расслабил пальцы, на что Мещеряков пошутил, что он лего-человек.

"Пора раскрыть тайну, я из Лего", - написал юморист на сторис в своем Instagram, которое перепостила Леся.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады: "Давай деньги...".

Напомним, что Никитюк решила "согреть" украинцев в морозы своим фото в спеотному бикини: "Срамота".

А еще Politeka сообщала, что Леси Никитюк понадобилась срочная помощь, фото говорит само за себя: "Я реально в шоке".