В "Дизель шоу" заинтриговали большим праздничным концертом при участии украинских звезд, который покажут в новогоднюю ночь.

Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Дизель шоу" в Instagram опубликовали видеоанонс праздничного концерта, который покажут зрителям в новогоднюю ночь. Как оказалось, на сцене проекта выступили главные звезды украинского шоу-бизнеса, которые будут радовать публику во время праздника.

Так, судя по анонсу, помимо юмористических номеров от самых актеров студии, зрителям покажут выступления известный артистов, время которых Верка Сердючка, Настя Каменских, Алина Гросу, Александр Пономарев, Лайма Вайкуле, Артем Пивоваров и многие другие.

"Новогодняя ночь в компании самых известных звёзд и лучших исполнителей! 31 декабря на сцене "Дизель Шоу" выступят Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Александр Пономарев, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, «ТИК», Алина Гросу, Артём Пивоваров. Не пропустите грандиозное начало и начните праздновать раньше всех. Включайте в 20:00 канал ICTV", - говорится в подписи к видео.

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