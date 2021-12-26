Верка Сердючка, Дзидзьо и другие артисты собрались на "Дизель шоу", чтобы порадовать украинцев праздничным выступлением.

Как пишет Politeka.net, "Дизель шоу" - это популярный украинский развлекательный проект, который создал Евгений Крутоголов с другими юмористами. На страничке "Дизель шоу" в Инстаграм появились подробности о новогоднем выпуске.

На новом фото можно заметить Верку Сердючку, Настю Каменских и многих других артистов. Все они будут выступать в новогоднем выпуске "Дизелей".

"Сердючку не пускала пускала охрана, Лайма оказалась в компании двух медведей, Дзидзьо раскрыл секреты Нового года: чем удивит новогоднее "Дизель шоу".

Новогоднее «Дизель Шоу» собрало самых ярких и самых известных артистов — украинских и не только. Уже 31 декабря они вместе с нашими юмористами составят вам уникальную праздничную компанию в новогоднюю ночь", - было написано под фото.

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