Как пишет Politeka.net, "Дизель шоу" - это популярный украинский развлекательный проект, который создал Евгений Крутоголов с другими юмористами. На страничке "Дизель шоу" в Инстаграм появились подробности о новогоднем выпуске.
На новом фото можно заметить Верку Сердючку, Настю Каменских и многих других артистов. Все они будут выступать в новогоднем выпуске "Дизелей".
"Сердючку не пускала пускала охрана, Лайма оказалась в компании двух медведей, Дзидзьо раскрыл секреты Нового года: чем удивит новогоднее "Дизель шоу".
Новогоднее «Дизель Шоу» собрало самых ярких и самых известных артистов — украинских и не только. Уже 31 декабря они вместе с нашими юмористами составят вам уникальную праздничную компанию в новогоднюю ночь", - было написано под фото.
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