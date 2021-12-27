Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян часто радует свою многомиллионную аудиторию яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в соцсети очаровательные рождественские кадры с самыми близкими – детьми, сестрами и бабушкой.
На снимках сама Кимберли позирует в замысловатом черном наряде, который состоит из длинного платья и обтягивающих лосин, которые плавно переходят в обувь на шпильках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Дети телезвезды тоже нарядные – девочки во всем розовом, а мальчики в темном.
В подписи к публикации Кардашьян коротком написала: "Сочельник 2021".
Поклонники тут же принялись комментировать фотографии, засыпая Ким и ее семейство комплиментами и поздравлениями с пожеланиями счастливого рождества: "Прекрасные", "Очень сильно", "Какие красивые", "Я скучаю по тебе", "Merry Christmas", "Счастливого Рождества", "Какие очаровательные".
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Напомним, Ким Кардашьян с сестрой и матерью в одинаковых пижамах вызвали недоумение: "Что же с их лицами?".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в обтягивающем платье померилась формами с лучшей подругой: "Почему с годами моложе?".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в "невидимом" наряде хвастнула не только фигуркой: "Это за гранью реальности".