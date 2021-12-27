Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас он ведет шоу "Танці з зірками". Как известно, Юрий Горбунов женат на Кате Осадчей с 2017 года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.
Также Юрий Горбунов недавно заявил, что хочет, чтобы жена родила ему еще и девочку. В комментарии под одним из постов Екатерины Осадчей артист написал, что "в 40 лет будет Маша".
Новый пост Юрия Горбунова еще больше заинтриговал пользователей Сети.
«Уговариваю! Как думаете, выйдет?», - написал артист.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Сын Григория Чапкиса живет в уютном доме в США, как он выглядит изнутри: "Камин, большая плазма и..."
"Нелюди": выяснились обстоятельства трагедии с известным врачом, тело которого нашли под Киевом
Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности: "Плачу..."
Артистам "Квартал 95" объяснили в Сети, почему больше не хотят их видеть: "Без обид, ребятки"
Похоже, фолловеры Горбунова уверены, что речь идет о ребенке.
«На четвертого?», «Марийка», «Если девочку, то должна согласиться», «Конечно, вы невероятные», «По глазам уже видно, что согласна», - пишут в комментариях.
Напомним, Катя Осадчая в белоснежном костюме поразила видом на фоне Поляковой и Билык: эффектные кадры
Как сообщала Politeka, Катя Осадчая в платье с разрезом от бедра заблистала возле Насти Каменских: "Ждете..."
Также Politeka писала, что Осадчая и Горбунов сняли сказочную атмосферу в своем доме: "Единственная пара, милующая глаз"