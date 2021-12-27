Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас он ведет шоу "Танці з зірками". Как известно, Юрий Горбунов женат на Кате Осадчей с 2017 года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Также Юрий Горбунов недавно заявил, что хочет, чтобы жена родила ему еще и девочку. В комментарии под одним из постов Екатерины Осадчей артист написал, что "в 40 лет будет Маша".

Новый пост Юрия Горбунова еще больше заинтриговал пользователей Сети.

«Уговариваю! Как думаете, выйдет?», - написал артист.

Похоже, фолловеры Горбунова уверены, что речь идет о ребенке.

«На четвертого?», «Марийка», «Если девочку, то должна согласиться», «Конечно, вы невероятные», «По глазам уже видно, что согласна», - пишут в комментариях.

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