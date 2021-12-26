Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая стала популярной отечественной телеведущей. Звезда ведет "Світське життя", а также "Вечер премьер". На новых фото в Инстаграм знаменитость подогрела интерес к проекту, поделившись фото.
Для мероприятия Катя выбрала роскошное голубое платье с вырезом от бедра. Дополнила образ Осадчая стильной шляпкой. На других фото можно увидеть звезду вместе с Настей Каменских, Артемом Пивоваровым, а также с Wellboy.
"Начинаем праздновать вместе!
Наш масштабный новогодний вечер премьер в эфире уже сегодня в 21:00 на 1+1. Не упустите. Чей выступ ждете больше всего?", - написала Катя.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"А в Ютубе, концерт есть, уже?", "Тину Кароль", "Жду", "Жду Билык, а она будет?".
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