Телеведущая Катя Осадчая, звезда "Світського життя", показала свой образ для "Вечера премьер", засветившись с Настей Каменских и другими знаменитостями.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая стала популярной отечественной телеведущей. Звезда ведет "Світське життя", а также "Вечер премьер". На новых фото в Инстаграм знаменитость подогрела интерес к проекту, поделившись фото.

Для мероприятия Катя выбрала роскошное голубое платье с вырезом от бедра. Дополнила образ Осадчая стильной шляпкой. На других фото можно увидеть звезду вместе с Настей Каменских, Артемом Пивоваровым, а также с Wellboy.

"Начинаем праздновать вместе!

Наш масштабный новогодний вечер премьер в эфире уже сегодня в 21:00 на 1+1. Не упустите. Чей выступ ждете больше всего?", - написала Катя.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"А в Ютубе, концерт есть, уже?", "Тину Кароль", "Жду", "Жду Билык, а она будет?".

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