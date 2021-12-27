Победитель второго сезона шоу «Холостячка» Андрей Задворный показал, как создает себе новогоднее настроение в преддверии праздника.

Как пишет Politeka.net, бизнесмен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он показал, как гуляет по зимнему Киеву со своей маленькой дочкой Кирой.

«У Киры начались каникулы, кайфуем вместе!) Это сказочное время классно проводить с самыми любимыми, только с ними хочется делить настоящую сказку, которой пропитаны эти дни», - написал Задворный.

На опубликованных снимках бизнесмен и его дочка позировали на фоне новогодних городских декораций. Судя по всему, фото были сделаны уже вечером. Задворный и Кира беспечно дурачились и выглядели счастливыми.

Подписчики предпринимателя тут же отреагировали на его пост.

«Кайф», «Че без шапки», «С Наступающим Вас», «Вот это действительно классные фотографии», «Такие искренние и милашные прям так и захотелось туда нырнуть, в эту атмосферу к вам», «Рада за вас», - пишут люди.

Напомним, что в финале «Холостячки» Злата Огневич выбрала Задворного, однако пара пробыла вместе всего полтора месяца прежде чем бизнесмен не решил расстаться с певицей.

Напомним, бросивший Злату победитель "Холостячки" уехал из Киева, заговорив о кризисе.

Как сообщала Politeka, Огневич игриво пристроилась к экс-фавориту Тарапате, озадачив кадрами "свидания".

Также Politeka писала, что Злата Огневич рассмешила украинцев, лаконично подведя итоги "Холостячки".