Как пишет Politeka.net, бизнесмен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он показал, как гуляет по зимнему Киеву со своей маленькой дочкой Кирой.
«У Киры начались каникулы, кайфуем вместе!) Это сказочное время классно проводить с самыми любимыми, только с ними хочется делить настоящую сказку, которой пропитаны эти дни», - написал Задворный.
На опубликованных снимках бизнесмен и его дочка позировали на фоне новогодних городских декораций. Судя по всему, фото были сделаны уже вечером. Задворный и Кира беспечно дурачились и выглядели счастливыми.
Подписчики предпринимателя тут же отреагировали на его пост.
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«Кайф», «Че без шапки», «С Наступающим Вас», «Вот это действительно классные фотографии», «Такие искренние и милашные прям так и захотелось туда нырнуть, в эту атмосферу к вам», «Рада за вас», - пишут люди.
Напомним, что в финале «Холостячки» Злата Огневич выбрала Задворного, однако пара пробыла вместе всего полтора месяца прежде чем бизнесмен не решил расстаться с певицей.
Напомним, бросивший Злату победитель "Холостячки" уехал из Киева, заговорив о кризисе.
Как сообщала Politeka, Огневич игриво пристроилась к экс-фавориту Тарапате, озадачив кадрами "свидания".
Также Politeka писала, что Злата Огневич рассмешила украинцев, лаконично подведя итоги "Холостячки".