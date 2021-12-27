Как пишет Politeka.net, подборка детских снимков знаменитостей появилась на странице программы «Життя відомих людей» в Инстаграм.

Среди тех, кто оказался в подборке, особенно выделяется фото звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого. Артист, которого большинство украинцев видели только с лысиной, в детстве носил милую стрижку с короткой ровной челкой. На утренник он надел костюм зайчика с большими ушками.

Милый наряд для новогоднего утренника показал также популярный певец Melovin. Он позировал рядом с елкой и Дедом Морозом в синем костюме и с «короной» на голове.

Певица Таянна Решетняк, а также звезды «Женского Квартала» Вера Кекелия и Ирина Сопонару примерили на себя костюмы нарядных Снежинок. А вот ведущий Руслан Синичкин позировал в костюме Арлекино.

Также в подборке можно увидеть фото ведущих Нели Шовкопляс и Дмитрия Комарова.

«Кем были звезды на новогодних спектаклях в детском саду? Кто играл Арлекино, снежинку или даже настоящую зимнюю принцессу? Мы заглянули в прошлое украинских знаменитостей и обнаружили атмосферные праздничные фотографии», - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, Melovin обратился к украинцам после победы на шоу "Маска".

Как сообщала Politeka, эпатажный Melovin похвастался пушистой красоткой.

Также Politeka писала, что Melovin признался, что ему пришлось пережить во время съемок "Маски" в неудобном костюме.