Как передает Politeka.net об этом Григорий Решетник написал на своей странице в Инстагарм, и показал фото с судьями "Україна має талант" - Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом.

«Наконец, сегодня я немножко отошел от своего первого прямого телевизионного эфира «Україна має талант», и хотел поблагодарить всей непревзойденной команде грандиозного проекта!",- отметил ведущий проекта.

Григорий Решетник рассказал, что давно мечтал именно об этом шоу, и поблагодарил всю команду, которая работала над его созданием.

"Признаюсь, этот проект был моей давней мечтой и безусловно личным вызовом! Потому, что я человек - максималист, ярый парень, который с детства был капитаном спортивных команд и первым президентом школы:)) поэтому, я хотел и мечтал, чтобы мы всей стране доказали, что успешное возвращение проектов на экраны возможно и делал все, чтобы "таланты" стали самым рейтинговым-в конце концов, нам это удалось!",- написал Григорий Решетник.

Напомним, скандалом обернулся финал "Україна має талант" с Притулой и Мишиной в жюри: "бред какой-то, через год..."

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