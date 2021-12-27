Відомий український ведучий Григорій Решетнік, який веде шоу «Україна має талант» і «Холостяк» показав сімейне фото та зробив зізнання.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відомий український ведучий Григорій Решетнік опублікував нову світлину, на якій позує поряд з дружиною Христиною та синами, а також звернувся до своїх фолловерів.

«Ну що, ви уже підготувалися до зустрічі Нового Року?:)) Бо ми тільки починаємо купувати подарунки для дітей, рідних і близьких. Скажу відверто, для мене шопінг, як і для більшості чоловіків, - справа нелегка, тому що години очікування моєї прекрасної дружини під магазинами можуть перетворюватися на вічність😅», - написав Григорій Решетнік.

«Чудова сім'я!❤ Міцного здоров'я», «Ну кайф же», «Ви - надзвичайні!🙌🏼 Найчарівніша та найщиріша родина❤ Ми дуже щасливі що нам пощастило зустріти вас», «Вам дуже пощастило з дружиною. Розумниця та красуня», - пишуть у коментарях користувачі мережі.

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