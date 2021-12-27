Як пише Politeka.net, нещодавно був фінал шоу "Україна має талант". На ньому переміг хлопчик Артем Фесько, який володіє надзвичайним вокалом. На сторінці шоу в Instagram переможця привітали і опублікували його фото.
"Вітаємо переможця шоу" Україна має талант " - Артема Фесько! Приєднуйся до привітань у коментарях!",- написано було під постом.
Користувачі подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:
"Молодець, гідний перемоги", " всі молодці. Вітаємо переможця", "якщо чесно, шок", " молодець! Але переможцем я бачила Ельдара або Роллера. А група Zapal теж молодці. Якщо вони 2-е місце, то 1 - Ельдар або Ролери. Але вибір зроблено...", "Великий молодець", "Мужик", "Та були і крутіше", " маячня якась. Через рік пройде мутація і вже не факт, що він так співатиме. + Вокальних шоу хоч греблю гати. У чому тут Україна має талант? Чомусь танцюристів не було, адже для них є Танцювальні шоу. А співаків було аж двоє. Дивно те, що в трійці не було ні хлопців на роликах, ні Дениса з Наташею, ні менталістів. З приводу запалу згодна, вони вогонь".
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