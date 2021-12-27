Новим переможцем шоу "Україна має талант", де суддями були Сергій Притула, Ксенія Мішина, а також Євген Кот, став Артем Фесько, що викликало обурення серед українців.

Як пише Politeka.net, нещодавно був фінал шоу "Україна має талант". На ньому переміг хлопчик Артем Фесько, який володіє надзвичайним вокалом. На сторінці шоу в Instagram переможця привітали і опублікували його фото.

"Вітаємо переможця шоу" Україна має талант " - Артема Фесько! Приєднуйся до привітань у коментарях!",- написано було під постом.

Користувачі подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Молодець, гідний перемоги", " всі молодці. Вітаємо переможця", "якщо чесно, шок", " молодець! Але переможцем я бачила Ельдара або Роллера. А група Zapal теж молодці. Якщо вони 2-е місце, то 1 - Ельдар або Ролери. Але вибір зроблено...", "Великий молодець", "Мужик", "Та були і крутіше", " маячня якась. Через рік пройде мутація і вже не факт, що він так співатиме. + Вокальних шоу хоч греблю гати. У чому тут Україна має талант? Чомусь танцюристів не було, адже для них є Танцювальні шоу. А співаків було аж двоє. Дивно те, що в трійці не було ні хлопців на роликах, ні Дениса з Наташею, ні менталістів. З приводу запалу згодна, вони вогонь".

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