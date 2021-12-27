Як передає Politeka.net, Григорій Решітник з дружиною Христиною і синами сфотографувався з 13-річним Артемом Фесько, який підкорив суддів і глядачів «Україна має талант». Знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Вітаємо переможця шоу "Україна має талант" 🌟🌟🌟 це неймовірно", - написав Григорій Решетник.
Відзначимо, в мережі думки щодо перемоги Артема Феська розділилися. Одні захоплюються голосом хлопця, тоді як інші вважають, що йому варто було б брати участь у вокальному проекті.
"Я вважаю з таким голосом потрібен проект голос... Хлопчик молодець, розумничка але програма про таланти, а талантів було багато.. Але якщо перемагає голос значить в перемозі повинні бути категорії три..", "Це не" Україна має талант", це"Голос України". Перезняти", "Фантастика", "привітання переможцю. Неймовірний голос", - пишуть в коментарях.
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