Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице Верки Сердючки в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

В финале «Україна має талант» Верка Сердючка исполнила свою новую англоязычную песню Wild Christmas – "Дикое Рождество". Над песней Андрей Данилко работал вместе со шведскими продюсерами и сонграйтерами. Для этого он летал в Стокгольм. Видео и фото из студии звукозаписи появились в Инстаграм-профиле Верки Сердючки полтора месяца назад, в середине октября.

А вот сейчас Верка Сердючка исполнила песню перед зрителями шоу «Україна має талант». Реакция оказалась очень бурной.

«Бимба ты ходячая», «Браво, Верочка! 😍 Как всегда», «Фантазиям нет предела, как всегда молодцы!!! Люблю всю команду», «Лучшая, непревзойденная, невероятная, самая любимая, самая яркая Наша Зоренька🌟🌠🤩👏👏👏 В наших сердцах навсегда», «Женщины - вы два огнища», - отреагировали пользователи Сети.

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