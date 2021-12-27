Главный редактор издания "Гордон" и жена журналиста и предпринимателя Дмитрия Гордона Алеся Бацман отметила, что детектив шоу "Маска" Андрей Данилко, который 30 лет назад создал образ Верки Сердючки, имел возможность баллотироваться в Президенты Украины в 2019 году. Об этом Бацман рассказала в эфире "Украина 24".

Журналистка отметила, что тогда много кто из артистов намеревались стать Президентом Украины: некоторые заявляли об этом открыто, другие только думали. Относительно Данилко, Бацман отметила, что ему предлагали и уговаривали пойти на выборы.

"Андрей Данилко в 2019 году мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы пошел в президенты. А его уговаривали это сделать. Очень много людей уговаривали. Приходили из разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги, но он сказал — я хочу сохранить себя", - рассказала журналистка.

Дмитрий Гордон отметил, что Данилко оказался очень умным и правильно поступил, что не пошел тогда на выборы.

Напомним, что известная украинская певица Настя Каменских, являющаяся коллегой Андрея Данилко на шоу "Маска", недавно призналась ему в любви. Каменских отвечала на вопрос о Данилко и назвала его чрезвычайно талантливым и застенчивым, за что очень его любит.

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Напомним, что Данилко раскрыл печальную судьбу купленного Rolls-Royce Фредди Меркьюри: "Зло берет".

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