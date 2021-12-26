Жена известного украинского певца Сергея Бабакина, который был участником группы 5'nizza, Снежана стала все чаще рассказывать о своем увлечении медитацией и о том, как это может многим помочь.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram жена известного украинского певца Сергея Бабкина Снежана после рассказа в интервью о массовых изменах мужа в прошлом решила не поддаваться тому потоку критики, который на нее обрушился. Поэтому теперь она ведет социальные сети и игнорирует все замечания.

«Снежинки! Новости и подарки! 🎁 Как много вокруг нас волшебства. Как много непознанных тем и направлений! Как много удивительных вещей нас окружает...⭐️ Например, вы уже наверняка задумывались о цифре 7. Это волшебное число!✨

Только задумайтесь: 7 цветов радуги, 7 нот, 7 дней недели, 7 основных религий, 7 гномов😆, 7 пятниц на неделе🤣. Это секунда юмора… Очень часто нас окружает эта мистическая цифра, не так ли? И сегодня, мои дорогие, я хочу вам тоже рассказать об этом числе! Цифра 7 символизирует Совершенство!!!», - пишет Бабкина, рассказывая о том, как запланировала курс медитаций и какую роль в них сыграет число семь.

При этом на фото Бабкина позировала исключительно в блестках, прикрыв все лишнее благодаря удачному ракурсу.

Ранее Бабкина рассказала об окончании своего новогоднего марафона, а также заинтриговала новым заявлением.

"Сообщество людей, намеренных ЗАМЕЧАТЬ свое счастье! Свою исключительность! Свое предназначение! Как же я вам благодарна!🙏🏻 А для тех, кто по различным причинам не смогли присутствовать в марафоне, у меня есть новости!Начинать новое - всегда вовремя, и я готова вам в этом помочь!", - написала Снежана Бабкина.

Ранее Politeka писала, что жена Сергея Бабкина напугала появлением на публике с бородой: неожиданные фото.

Напомним, что жена Бабкина принимает поздравления с победой мужа: "Горжусь".

А еще Politeka сообщала, что Сергей Бабкин рядом с любимой женой поделился своей радостью: "Она знает".