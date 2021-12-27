Актриса театра и кино Снежана Бабкина показала, как сделала себе мейкап, и попросила оценить свои труды, обратившись к фанаткам.

Как пишет Politeka.net, Снежана вышла замуж за Сергея Бабкина в 2009 году. Актриса занимается менеджментом своего мужа и даже была номинирована в 2017 и 2018 году на соответствующую премию по версии YUNA. Победить в номинации, к сожалению, Снежане не удалось. А недавно Бабкина помогала Сергею с выступлением на шоу "Маска", где он был под маской Тигра. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Снежана позировала крупным планом, показывая себя.

"А еще, в это сложно поверить, но сегодня я впервые в жизни нарисовала себе сама стрелки. Девочки мои, жду ваши замечания в Директ", - написала актриса.

"Первые стрелки в 36 лет??? Не верю", - написала на втором сторис Снежана.

Звезда добавила эффект на фото, благодаря котором лицо у нее стало большим и круглым. Снимок получился очень смешным.

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