Как пишет Politeka.net, Снежана вышла замуж за Сергея Бабкина в 2009 году. Актриса занимается менеджментом своего мужа и даже была номинирована в 2017 и 2018 году на соответствующую премию по версии YUNA. Победить в номинации, к сожалению, Снежане не удалось. А недавно Бабкина помогала Сергею с выступлением на шоу "Маска", где он был под маской Тигра. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Снежана позировала крупным планом, показывая себя.
"А еще, в это сложно поверить, но сегодня я впервые в жизни нарисовала себе сама стрелки. Девочки мои, жду ваши замечания в Директ", - написала актриса.
"Первые стрелки в 36 лет??? Не верю", - написала на втором сторис Снежана.
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Звезда добавила эффект на фото, благодаря котором лицо у нее стало большим и круглым. Снимок получился очень смешным.
Напомним, жена Сергея Бабкина измазалась блестками и показала интригующий образ
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