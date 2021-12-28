Маленькая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина продемонстрировала свой талант к пению, исполнив культовую песню на французском языке.

Как пишет Politeka.net, новое видео с 8-летней Лизой Галкиной появилось на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм. На кадрах второклассница наглядно демонстрирует, что пошла в свою звездную маму.

Так, девочка под аккомпанемент фортепиано исполняет песню Les Champs-Élysées, которую в оригинале поет Джо Дассен. На видео можно оценить не только умение Лизы попадать в ноты, но и ее знание французского языка.

Также на кадрах можно разглядеть часть роскошно обставленной комнаты в особняке Галкина и Пугачевой.

В комментариях к видео заметили, что звездная пара воспитывает своих детей в лучших традициях российского дворянства – с изучением французского языка.

«Этот ребенок талантлив во всем!», «Какие молодцы родители, не по бутикам детей водят а разносторонне развивают. прекрасные дети, воспитанные в русских традициях», «Лиза просто прелесть чудесная девочка», «Умничка!!! Главное чувство ритма», «О, Боже!! Какая прелесть!!!», «Генетика страшная сила + обаяние Лизы», «Ну что, ждём будущую звезду на большой сцене!», «Вот так звездочка растет! Талант!», - пишут люди.

Напомним, муж Пугачевой Галкин умилил кадрами развлечений с их детьми.

Как сообщала Politeka, Галкин и Пугачева пригласили в свой замок детей, кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что 45-летний Максим Галкин решился рассказать, кто для него Пугачева на самом деле.