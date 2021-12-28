Жена Владимира Остапчука активно ведет страницу в Инстаграм, где делится красивыми кадрами и разными мыслями, передает Politeka.net.
В этот раз звезда Сети появилась в стильном луке, хвастаясь покупками - несколькими багетами в бумажном пакете, и тюльпанами.
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«Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно»", - написала жена Владимира Остапчука.
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За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️", "Правильные слова, прям в точку👏👏👏👏", "Такая стильная!🔥", "Какие крутые кадры! 🤩😍 Вам очень идет! С наступающим вас, Кристина!", "Самые красивые и мудрые Женщины в Украине 🔥❤️😍", "Куда спешит красотка❤️❤️🔥", "Позитивное фото, излучает позитив ❤️🙌 всегда с настроением и улыбкой 👍", - написали пользователи Сети.
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