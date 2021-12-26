Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.
Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк показывает, как они проводят время с Владимиром Остапчуком. По словам его жены, они прошлись по магазинам и выбрали новые вещи для него.
"Два сапога пара...Столько красоты всякой купили любимому", — пишет Кристина Горняк.
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Реакций и комментариев под фотографиями нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм не предусматривает этого.
Напомним, 25-го декабря состоялся финал шоу "Маска", на котором победу одержал Melovin.
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