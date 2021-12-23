Как сообщает Politeka.net, жена популярного телеведущего и ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила новое фото, на котором показала свое лицо вблизи.

Как видно, фотографию Кристина сделала сидя в автомобиле. Перед камерой она появилась в теплой и уютной дубленке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки и очаровательная улыбка. Выглядит красотка очень мило и естественно.

В подписи к фото Горняк написала: "Шлю вам всем, мои дорогие подписчики, улыбочку и солнышко! Как же прекрасно, когда на душе нет волнений и тревог!". А пользователи тут же принялись комментировать снимок, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "И пусть так будет всегда", "Красивая!", "Это точно", "Кристина прекрасная", "Красотка", "Очень красивая", "Это точно! И жизнь прекрасна", "Да, это очень важно!", "Жизнь – это чудо!", "Лучезарная красотка".

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