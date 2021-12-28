Ани Лорак в асимметричном наряде с перьями задумалась о подборе одежды для празднования Нового года, обратившись к своим поклонникам за мнениями.

Как пишет Politeka.net, украинская певица, которая уже давно живет в России, поделилась в своем Инстаграм новым постом в преддверии праздника.

В нем Лорак решила поразмышлять на тему подбора образа для Нового года.

«Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год? Важен ли выбор одежды к празднованию?», - поинтересовалась певица у своих поклонников.

На новом снимке сама Ани позировала в весьма эффектном наряде. На ней было короткое черное платье с рукавами и асимметричной блестящей драпировкой. Один из рукавов наряда был щедро украшен перьями.

Поклонники Лорак тут же отреагировали на ее пост.

«Очень красивое фото! Каролиночка! На Вашей шикарной фигуре любой образ будет смотреться великолепно!», «Шикарный образ», «Наряд убой», «Вау, наш Ангел. Роскошная девушка», «Нереальный образ ждём ещё кадров с этой фотосессии», «Каролина, какая же вы шикарная», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала, как проводит время с 10-летней дочерью перед Новым годом.

Также Politeka писала, что Ани Лорак накануне нового года подняла настроение одним фото.