Ани Лорак устроила необычное выступление в платье с вырезом и множеством блесток на очередном шоу, где смогла впечатлить сменой имиджа и исполнением песни "Наполовину".

Как пишет Politeka.net, Ани Лоракуже давно не выступает в Украине, живет в РФ и часто посещает разные церемонии награждения, чем очень гордится. Причем все недоброжелательные комментарии со страницы Лорак в сети довольно быстро блокируются и зачастую видны только кмплименты.

«Золотой граммофон 🏆 И ваша любимая песня #Наполовину ❤️ Спасибо авторам и саунд-продюсеру 🙌🏼 Благодарю всех, кто голосовал, спасибо, что умеете чувствовать 💥» - пишет Лорак под новым видео.

Каролина выступила с одной из своих новинок, для чего сменила прическу и выбрала интригующий наряд из тонкой ткани, полностью расшитой блестками.

В сети поспешили прокомментировать увиденное: «На дуэт с Лазаревым клип бы порвал чарты😍; Какая красивая Каролина и исполнение👏🔥Каждый раз влюбляюсь в любимую певицу!; Кажется только и ждала вашего выхода и этой песни😅; какой-то избыток эпатажа, в принципе как и всегда🙌🔥; Пронзительно, сильно, красиво, как умеет только наша Дива; Абсолютно заслуженная награда!; от блесток уже места нет».

Ранее Лорак поделилась постом у себя в Инстаграм, показав, как проводит время с малышкой.

На новых фото Лорак отправилась на представление "Лебединое озеро". На первом фото певица была с Татьяной Навкой и Александром Панайотовым. На втором фото Лорак уже была с дочерью Соней, а на последнем - сама.

Напомним, Ани Лорак накануне нового года подняла настроение одним фото

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