Відомий український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма привернув увагу шанувальників багатообіцяючим кадром з США, куди танцюрист відправився з сім'єю.

Як пише Politeka.net, Яма поділився у своєму Instagram новим постом. В останні роки сім'я хореографа регулярно буває в США, де вони люблять проводити час на сонячних пляжах Флориди.

У новому пості Влад Яма поділився знімком саме звідти. При цьому, судячи з кадрів в сторіз, зараз його сім'я знаходиться вдома.

На фото танцюрист позував на тлі міського пейзажу поруч з розкішним білосніжним авто. Сам Яма був одягнений в білу кофту, яка відмінно підкреслила його засмагу.

А ось підпис танцюриста до знімка виявився досить несподіваним.

"Ой, що буде...", - написав Яма.

При цьому він не став уточнювати, про що йде мова.

"Красунчик", "Говори давай швидко, що буде", "а хто запитає що буде? Гаразд я запитаю)", "і що буде?",- пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" засвітила інтер'єр будинку, наряджаючи ялинку всім сімейством.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" підкорила видом на пляжі, чоловік не стримався.

Також Politeka писала, що син Влада Ями здивував "підготовкою" до "Україна має талант".