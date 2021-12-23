Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярний український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав відео з походу в басейн разом із 6-річним сином, якого виховує у шлюбі із Ліліаною Ямою.
Так, хореограф був у спеціальних синіх плавках та окулярах для плавання, шестирічний Леон також одягнув плавки та окуляри для плавання, а також ласти.
Яма з сином влаштував змагання у басейні.
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"Зараз наздожену", - написав Влад.
Як бачимо, до фінішу першим доплив Леон.
Після плавання Влад Яма та Леон вирішили поїсти. Хореограф показав, які вони страви замовили, а також зняв на відео вигляд за вікном, де було багато снігу та мороз -10.
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