Відомий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом з маленьким сином поплавали в басейні, влаштувавши змагання між собою.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярний український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав відео з походу в басейн разом із 6-річним сином, якого виховує у шлюбі із Ліліаною Ямою.

Так, хореограф був у спеціальних синіх плавках та окулярах для плавання, шестирічний Леон також одягнув плавки та окуляри для плавання, а також ласти.

Яма з сином влаштував змагання у басейні.

"Зараз наздожену", - написав Влад.

Як бачимо, до фінішу першим доплив Леон.

Після плавання Влад Яма та Леон вирішили поїсти. Хореограф показав, які вони страви замовили, а також зняв на відео вигляд за вікном, де було багато снігу та мороз -10.

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