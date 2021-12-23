Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, шоумен і суддя "Танців з зірками" Влад Яма часто ділиться з шанувальниками в Instagram яскравими кадрами зі свого життя. Так, цього разу артист порадував фанатів чарівними знімками з підрослим сином Леоном, якого ростить разом з дружиною-красунею Ліліаною.
На нових фотографіях Влад разом з сином відображені в басейні. Обидва у відповідних нарядах-плавках з окулярами для плавання, при цьому забавно кривляються на камеру. У підписі до публікації яма написав: "Ніби щойно народився, а вже наввипередки плаваємо".
Користувачі зворушилися таким милим кадрам і тут же почали коментувати нову публікацію хореографа, засинаючи татка і сина компліментами: "Але малий, копія дідуся. Люблю вас всіх. Влад, ти супер", "Як він підріс", "Які ви милі", "Красунчики".
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