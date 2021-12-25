Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 31-річна Ольга Харлан опублікувала зворушливе різдвяне фото зі своїм нареченим. Парочка позувала біля вбраної ялинки в домашніх піжамах. Виглядали вони неймовірно щасливими.

"Нью-Йорк. З Різдвом", - коротко підписала фото спортсменка.

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.

"Будьте щасливі! Ви заслужили!", "Щастя вам величезного бажаю)", "Живіть дружно. Любіть один одного", "Які милі", «Краща пара всіх часів», "щасливого вам свята, радуйте один одного", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у Ольги Харлан серйозні стосунки з італійським фехтувальником на шаблях Луїджі Самеле. Спортсмени були знайомі з 16-ти років, але зустрічатися почали лише в 2018 році. До цих стосунків Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком.

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