Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", показала закулісся "Різдвяних зустрічей", в зйомках яких взяли участь її колеги.

Наталія Могилевська - часта гостя різних зйомок, куди вибирає найцікавіші вбрання, передає Politeka.net.

Цього разу співачка виступила на концерті "Різдвяні зустрічі", в якому взяли участь і інші знаменитості.

У своїх сторіс співачка вирішила показати закулісся.

"Покажу вам те, що ви найбільше любите. Закулісся і підготовка до виступу. Через дві години в ефірі", - написала Наталія Могилевська.

Артистка постала в наряді з глибоким вирізом і пір'ям.

Зірка вирушила до зірок, і привіталася з ними. Зокрема, можна було побачити поруч з Наталією Могилевською танцюриста Євгена Кота та чоловіка Ольги Сумської, актора Віталія Борисюка.

Зазначимо, Наталія Могилевська може собі дозволити зміну стилю. Зірка намагається додавати фарб в свій повсякденний гардероб.

Артистка знаходить час у перервах між репетиціями на шопінг і пошук того, чого потребує. Ймовірно, образи зірки, як і цього разу, запам'ятовуються надовго.

Нагадаємо, що Наталія Могилевська за годину до виступу несподівано звернулася до українців

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