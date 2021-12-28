Наталія Могилевська - часта гостя різних зйомок, куди вибирає найцікавіші вбрання, передає Politeka.net.
Цього разу співачка виступила на концерті "Різдвяні зустрічі", в якому взяли участь і інші знаменитості.
У своїх сторіс співачка вирішила показати закулісся.
"Покажу вам те, що ви найбільше любите. Закулісся і підготовка до виступу. Через дві години в ефірі", - написала Наталія Могилевська.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Дружина Влада Ями, похвалившись обновкою, показала, як тепер їх будинок виглядає зсередини: "Обожнюю..."
"Нелюди": з'ясувалися обставини трагедії з відомим лікарем, тіло якого знайшли під Києвом
Тіна Кароль підняла зал, виконавши відому пісню грузинською мовою: кадри тріумфу
Віктор Павлік після сварки з молодою дружиною відправився на свято без неї: "Це вечірка!"
Артистка постала в наряді з глибоким вирізом і пір'ям.
Зірка вирушила до зірок, і привіталася з ними. Зокрема, можна було побачити поруч з Наталією Могилевською танцюриста Євгена Кота та чоловіка Ольги Сумської, актора Віталія Борисюка.
Зазначимо, Наталія Могилевська може собі дозволити зміну стилю. Зірка намагається додавати фарб в свій повсякденний гардероб.
Артистка знаходить час у перервах між репетиціями на шопінг і пошук того, чого потребує. Ймовірно, образи зірки, як і цього разу, запам'ятовуються надовго.
Нагадаємо, що Наталія Могилевська за годину до виступу несподівано звернулася до українців
Як повідомляла Politeka, Могилевська в сукні зі шлейфом вразила наповал розкішним виглядом