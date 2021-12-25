Як передає Politeka.net, в Instagram Наталія Могилевська опублікувала кадри зі свого виступу на святковому концерті. Артистка була одягнена в розкішну білу сукню зі шлейфом, зверху якої накинула стильний піджак. Співачка виконала відому пісню білоруською мовою, створивши унікальну атмосферу свята.
"Завiруха мяце завiруха, ты куды мяне клiчаш паслухай...Знаєте слова?",- звернулася до шанувальників зірка.
В коментарях Могилевській залишили масу відгуків. Шанувальники прийшли в захват від пісні.
"Так ніжно", "Чудова пісня у вашому виконанні", "Наташа! З наступаючим Новим роком! Нехай він буде щасливим!", "Яка пісня... прям про нашу погоду за вікном", "Спасибі велике за новорічний настрій!", "Я вас люблю, ви найкраща людина на землі", - пишуть користувачі Мережі.
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