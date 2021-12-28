Как пишет Politeka.net, жена Жени Кота Наталья Татаринцева тоже танцовщица, поэтому в паре они часто ставят хореографические постановки. В финале «Україна має талант» они впечатлили зрителей трогательным номером.
В Инстаграм Женя Кот поделился яркими кадрами со съемок.
«Вот еще немного воспоминаний из нашего выступления с @tatarintseva.kot на финале @ukrainegottalent», - подписал фото Женя Кот.
В комментариях поклонники оставили массу восторженных слов звездной паре.
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«Вы очень красивая пара», «Это невероятно хорошее выступление. Вы просто дышите друг другом, чувствуете друг друга. На ваш танец можно смотреть и смотреть», «Вы были сама нежность. Очень красивый номер. Храните ваши чувства и любовь!», «А ведь до мурашек, когда рядом мужчина любит, Котик почему ты такой один?», - пишут пользователи сети.
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