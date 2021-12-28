Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот засвітив інтер'єр своєї незвичайної квартири, в якій живе зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант".

Так, цього разу суддя шоу "Україна має талант" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот засвітив інтер'єр своєї квартири, в якій живе зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.

Вся квартира хореографа обставлена квітами з усіх боків, на білій стіні - величезна карта світу. Також, прикрашають стіни фотошпалери із зображенням квітучих рослин.

Варто відзначити, що посеред кімнати стоїть - білий диван з білим килимом, на якому відпочиває дружина Євгенія Кота - Наталія Татаринцева.

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