Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант".
Так, цього разу суддя шоу "Україна має талант" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот засвітив інтер'єр своєї квартири, в якій живе зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.
Вся квартира хореографа обставлена квітами з усіх боків, на білій стіні - величезна карта світу. Також, прикрашають стіни фотошпалери із зображенням квітучих рослин.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео: "Їх заклинило"
Леся Нікітюк показала, як підготувала свій холостяцький дім до Нового року: "Залишилося..."
Екс-учасник "Холостячки" засвітився під ручку з Олею Поляковою: "Згода та любов"
Обірвалося життя знаменитого співака: серце зупинилося в середині концерту
Варто відзначити, що посеред кімнати стоїть - білий диван з білим килимом, на якому відпочиває дружина Євгенія Кота - Наталія Татаринцева.
Раніше повідомлялося, суддя "Україна має талант" Женя Кот здивував кадрами з красунею-дружиною: "Чому дівчина така сумна..."
Також, Притула, Кот і Мішина перервали виступ самовпевненого учасника "Україна має талант": "Ви нас кинули"
Politeka розповідала, суддя "Україна має талант" Кот засвітив, на що здатна його дружина-красуня: "50 Відтінків..."