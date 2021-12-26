Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу хореограф опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показав, як пройшов фінал шоу "Україна має талант". Під фотографіями суддя шоу вирішив поділитися враженнями від фіналу.

"Вчора відбувся фінал чудового, неймовірного шоу "Україна має талант"

Я надзвичайно радий був стати суддею цього шоу! Для мене це була велика відповідальність, також це нова сходинка у моїй кар’єрі!

Жалкую лише з приводу того що цей сезон закінчився!

Мені хочеться ще!

Це був дуже красивий, талановитий та дуже теплий проєкт!

Дякую всім: продюсерам, режисерам, операторам, журналістам, сценаристам всім причетним! Дякую колеги @siriy_ua @misha.k.ua @grisha_reshetnik

Попереду нас і вас чекає більше!", — поділився Євген Кот.

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