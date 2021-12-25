Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним вітчизняним танцюристом і хореографом, який перемагав на шоу "Танці з зірками". У 2021 році артист почав судити проект "Україна має талант" разом з партнеркою з танців Ксенією Мішиной і ведучим Сергієм Притулою. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Євген позував разом зі своєю дружиною Наталією. Пара сиділа біля новорічних прикрас і трималася за руки. На інших фото танцюрист показав ще кілька миттєвостей ніжності з дружиною.

"Свято вже поруч", - написав Євген Кот.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Душевні кадри, теплота і любов в кожному", "яка краса", "Котики", "сімейного щастя", "ніжні такі", "чому дівчина така грусная скрізь на фото", "Нереально красиво".

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