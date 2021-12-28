Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук поділилася подробицями відпочинку на Мальдівах зі своїм чоловіком Алмазом. Обранець української телеведучої - непублічна особистість. Відомо, що компанії бізнесмена казахського походження знаходяться в Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук не просто так обрали для відпочинку саме Мальдіви. Справа в тому, що це особливе для них місце. Там вони провели першу романтичну подорож і там виникли їхні серйозні стосунки.

У нових сторіс Іванна Онуфрійчук показала, як плаває в басейні на березі океану.

Також ведуча шоу "Танці з зірками" показала свого чоловіка. Іванна Онуфрійчук зазначила, що на відміну від неї, коханий вирішує робочі питання навіть під час медового місяця, й не може весь час присвятити відпочинку.

"Поки я насолоджуюся красою, коханий сьогодні весь день працює", - зазначила ведуча.

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