Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук детальніше розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, мільйонером Алмазом, з яким вона зараз відпочиває на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, шоувумен поділилася відвертим постом на своїй сторінці в Instagram.

В ньому Онуфрійчук зізналася, що поруч зі своїм чоловіком може бути справжньою.

"Коли я його зустріла, я відчула одну важливу справу: з ним я можу бути самою собою. Мені не потрібно робити щось незвичайне, щоб йому сподобатися. Не потрібно приховувати свої негативні сторони, поганий настрій і думати, як і що правильно сказати йому. Він любить і цінує мене саме такою, якою я є: смішний, з перцем в характері, сентиментальною, чутливою, з моїм гумором і сарказмом", - розповіла Онуфрійчук.

При цьому ведуча впевнена, що ці почуття у них з чоловіком взаємні.

Зараз пара відпочиває на Мальдіви, куди вони поїхали незабаром після їх другого весілля. Іванна поділилася новими знімками, на яких позувала з чоловіком на тлі райської природи.

Як відомо, Онуфрійчук вийшла заміж за казахського підприємця на ім'я Алмаз, який зараз живе і працює в Швейцарії.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук подражнила українців розвагами на Мальдівах.

Як повідомляла Politeka, Каменських, Онуфрійчук, "Міс Україна Всесвіт" та інші красуні влаштували битву образів з блискітками.

Також Politeka писала, що Онуфрійчук похвалилася відпочинком на Мальдівах на тлі скандалу, що розгорається.