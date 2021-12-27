Іванна Онуфрійчук після заяв Тіни Кароль про неї та її здібності не стала піддаватися критиці у відповідь, тому активно звертає увагу на своє життя новими кадрами.

Як пише Politeka.net, телеведуча не реагує на критику навколо неї і скандали, тому з легкістю звертає більше уваги на свою кар'єру, а також особисте життя. Нещодавно ОНУФРІЙЧУК вийшла заміж, тому тепер насолоджується часом з чоловіком на відпочинку.

В цей раз ОНУФРІЙЧУК висловилася про стосунки і кохання свого чоловіка:

"Люблю нас таких, щирих і справжніх❤️ Коли я його зустріла, я відчула одну важливу справу: з ним я можу бути самою собою ☺ Мені не потрібно робити що-небудь незвичайне, щоб йому сподобатися. Не потрібно приховувати свої негативні сторони, поганий настрій і думати, як і що правильно сказати йому.

Він любить і цінує мене саме такою, якою я є: смішною, з перцем в характері, сентиментальною, чутливою, з моїм гумором і сарказмом 😅 і головне в тому, що такі відчуття у нас взаємні ❤️» - пише вона.

У мережі відповідають:

«такі гармонійні, безмежного щастя вам 🤍🤍; Щастя має саме таку емоцію❤️; Це відмінно, рідко можна знайти таку людину; Обожнюю Вас🙏🏻; Гармонія🕊️☺️; Такі красиві і ніжні🙏; Ви так неймовірні 😍🥰❤️; красиво Алмаз видно як любить Вас».

Раніше мережу сколихнула Заява Тіни, в якій співачка розкрила, що відмовилася бути однією з ведучих нового сезону "Танців" так як в останній момент дізналася, що до них» на комерційній основі " додалася ще одна ведуча – ОНУФРІЙЧУК.

Іванна поки відкрито не коментувала цю заяву. Замість цього ведуча вирішила показати, як відпочиває на морі. Вона опублікувала кадри, на яких показала фігуру в білому купальнику-Бікіні на тлі блакитної води.

Нагадавши, Кароль все-таки вирішила розповісти, як Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, ведуча» Танців з зірками " Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером.

Також Politeka писала, що ведуча " Танців з зірками» Онуфрійчук показала, з ким ніжиться в ліжку.