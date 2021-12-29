Как пишет Politeka.net, Маша Полякова уже давно активно ведет свой блог и является частой героиней новостей. Недавно девушка также начала карьеру рок-артистки. Полякова всячески поддерживает свою дочь, хоть и признается, что у них бывают конфликты, связанные с курением.

В Инстаграм у Поляковой-младшей появилось видео, на которое ее заснял известный блогер Евгений Тесленко. Он пришел на премьеру фильма «Звезды по обмену», где снялась Оля Полякова и Дзидзьо. Маша тоже присутствовала на премьере со своим парнем. Маша, как и ее парень, стояли с бокалами шампанского. Девушка выбрала для мероприятие сдержанное черное платье, а парень пришел в клетчатой рубашке.

«Какая неожиданная встреча. Это твой ухажер, Маш? Оу, как мило», - прокомментировал Тесленко видео.

Напомним, что Маша Полякова показала фигуру с необычного ракурса: "Какая же ты красивая".

Ранее Politeka писала, что Маша Полякова перепела песню российской рэперши, что думают украинцы: "Определенно...".

А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова после первого эфира "Голосу країни" рассказала, что думает о шоу: "Здесь нельзя просто…".