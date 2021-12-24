Як повідомляє Politeka.net, знаменита вітчизняна зірка-суперблондинка Оля Полякова, яка стала тренером у вокальному шоу "Голос країни", поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram яскравими кадри з тренерського крісла проекту і висловилася про свої враження після першого ефіру.

На нових фотографіях Оля відображена у величезному кріслі тренера, вона кокетливо позує фотографу. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному образі - на ній темне плаття з цікавим верхом, яке підкреслило декольте і витончені плечі. Волосся артистки зібране у високий тугий хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж і весела посмішка.

У підписі до публікації Полякова написала: "Я давно мріяла бути в "Голосі країни", і, нарешті, це сталося. Тепер це для мене велика відповідальність: @goloskrainy_official-серйозний проект, в який потрібно занурюватися повністю. Тут не можна просто приїжджати на зйомки, посміхатися в кадрі, щось каламбурити і йти".

Відзначимо, що Оля Полякова також є зірковим детективом в шоу" Маска", зйомки якого проходили влітку. Тепер же зовсім скоро відбудеться фінал проекту, в якому залишилися три персонажі.

Нагадаємо, Закулісся "Голосу країни": Полякова в корсеті з глибоким вирізом блиснула бездоганними формами.

Як повідомляла Politeka, Олег Винник на сцені з Поляковою не втримався від поцілунку: "Нове щастя...".

Також Politeka писала, що Дочка Полякової показала фігуру з цікавого ракурсу: "Яка ж ти красива".