Популярный украинский артист Андрей Данилко поделился редким архивным кадром, на котором предстал в образе Верки Сердючки на пике ее популярности.

Как пишет Politeka.net, фото было опубликовано на официальной странице Сердючки в Инстаграм.

В подписи уточняется, что снимок был сделан во время съемок клипа на песню «Новогодняя» еще в 2004 году. Для этого видео Сердючка примерила по-настоящему роскошный наряд.

На ней было шикарное синее платье с золотистым узором и огромным стоячим воротником с фигурными краями. Особого шарма придавало певице пальто, отороченное рыжим мехом.

На голове у Верки красовался ее традиционный головной убор. В этот раз он был синим – под цвет платья – и с огромным розовым цветком.

На шее и пальцах артистки красовались многочисленные украшения.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Данилко создал уникальный персонаж просто! На все века», «Всё как вчера было», «Безупречная/безупречный», «Ну какова красота! Любим, скучаем», «Шуба и цветок. И зимой, и летом)», «Молода и хороша Верочка!», «Не знаю, как это у вас получается, но ваши песни-это бальзам на душу», «Ой, какая ты была Верочка красивая, с этой розой, на голове, а не с холодной, колючей звездой!», - пишут люди.

Напомним, Верка Сердючка с мамой ушли в отрыв возле новогодней елки.

Как сообщала Politeka, Данилко мог стать президентом Украины, выяснились подробности.

Также Politeka писала, что Сердючка примеряла на себя "фирменную фишку" Тины Кароль.