110 участников пришли на шоу "Україна має талант", но лишь 11 людей попали в финал, уже в эту субботу телезрители выберут лучший талант Украины и увидят выступления звезд.

Как сообщает Politeka.net, на финале шоу выступит Верка Сердючка. Верка Сердючка зажжет сцену проекта, ведь именно этот артист и легенда украинской сцены опережает музыкальные мировые тенденции.

На официальной странице СТБ в Instagram опубликовали снимок яркой звезды Верки Сердючки и ее мамы. Отмечается также, что вместе с "мамой" и своим бэндом они устроят на сцене проекта яркий перфоманс и сюрприз для многочисленных зрителей.

На снимке она позировала со звездой на голове, в очках и с накрашенными губами. Губы артистка накрасила красной помадой, которая является фишкой украинской певицы Тины Кароль. Верка Сердючка ярко улыбается, обнимая свою "маму". К слову, она тоже выглядит очень счастливой.

Недавно Андрей Данилко представил музыкальный символ сезона - песню "Wild Christmas", которая создает соответствующее настроение с первого прослушивания. Возможно, что именно ее мы услышим на сцене шоу "Україна має талант".

Пользователи сети в комментариях обрадовались, услышав эту новость. Они оставили приятные комментарии и стикеры: "Как я обожаю вас моя Веруся", "Красавчик, будет жарко", "Красоту ничем не испортить, даже фотошопом", "Куколки", "Вера с мамой как всегда на высоте".

Напомним, мама Сердючки дома умилила кадром с очаровательной малышкой, раскрыв ее имя.

Как сообщала Politeka, Данилко пришел на финал «Маски» не один, Полякова аж вскочила с места.

Также Politeka писала, что Данилко раскрыл печальную судьбу купленного Rolls-Royce Фредди Меркьюри.