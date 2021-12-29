В пост-шоу "Холостячка" Злата рассказала, что победитель проекта ее бросил и она тяжело переживает разрыв, а вот экс-фавориты звезды смогли идти дальше и даже завели новые отношения.

На пост-шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко появился один и честно рассказал, что уже нашел себе девушку, теперь он счастлив и живет дальше. Хоть отказ в финале от Златы сильно ранил его, но он все же переборол себя

Примечательно, что тогда Григорий Решетник предположил, что избранницей Димы стала участница 1 сезона «Холостяка» Екатерина Шеффер. Пара проводит совместные тренировки по боксу и демонстрирует это в Инстаграм. Сейчас в сети активно обсуждают их отношения.

По словам Дмитрия, познакомились они в социальной сети. Дмитрий сам написал понравившейся девушке и пригласил ее на встречу. А после первого свидания Шевченко предложил ей вместе провести тренировку по боксу. Как видно в сети Инстаграм, пара и правда много занимается вместе.

«При первой встрече было чувство, будто я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я веду себя. Была легкость в общении, и это мне понравилось», — рассказал Дмитрий в YouTube-шоу.

В студии финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко рассказал о тяжелом состоянии после отказа Златы. Мужчина поделился, что по возвращении домой начал активно работать и тренироваться.

Сейчас он тренируется вместе со своей девушкой, которая увлечена спортом и имеет очень привлекательную фигуру. Мужчина не стал открыто называть имя своей девушки, однако по совместным видео поклонники уже обо всем догадались.

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