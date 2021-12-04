Известная украинская певица и героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич показала поклонникам, как экспериментировала со своим внешним видом.
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская певица и героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич показала, как менялся ее стиль с детства до наших дней.
Так, певица рассказала поклонникам, что в детстве она очень любила надевать платье с уточками и не любила, когда ей заплетали волосы в бантики.
Кроме этого, Огневич рассказала, что в 2011/2012 годах она решила экспериментировать с прической и красила волосы разными техниками, а также всегда делала нежный макияж.
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"Мелирование, балаяж, шатуш, омбре – все эти техники и другие я попыталась на своем волосам", - написала Злата.
Героиня "Холостячки" довольно кардинально меняла свой имидж – она была и блондинкой, и шатенкой, и даже ходила с каре.
"А также побывала блондинкой, шатенкой, ходила с каре. Экстремально коротко и супер-длина", - сказала Огневич.
Певица призналась, что всегда любила носить платья.
"Ну и опять платье. Их было тогда очень много, для меня другой одежды не существовало. Вижу платье – надеваю", - сказала исполнительница.
Также Огневич поделилась фотографиями со своей первой фотосессии и рассказала, что тогда совсем не умела позировать.
"2010 год. Мои первые фотосеты, где я не умела позировать и не знала многих секретов. Все делала подсознательно", - признается Злата.
Ранее Politeka писала, что Огневич раскритиковали из-за поведения в финале "Холостячки": "Мишина вела себя скромнее".
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