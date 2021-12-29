Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является женой Юрия Горбунова с 2017 года. У пары двое общих детей - сыновья Иван и Даниил. Последнего телеведущая родила совсем недавно - 19 августа 2021 года. Несмотря на роды Катя быстро вернулась к работе и уже в сентябре отправилась в первую командировку. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Катя Осадчая появилась в роскошном платье черного цвета и с украшением в зоне декольте. Образ звезда дополнила стильной короной на голове. На первом фото Осадчая была одна, а на втором - с Юрием Горбуновым.

"Последние дни перед Новым годом, миссия – успеть все, особенно в безумных пробках. Что вы делаете в эти дни?", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, сколько красоты - невероятно", "Работа, работа и еще раз работа. Ну а что делать, когда НГ встречаешь сам", "Катя, вы Очаровательны и ослепительно красивы. Просто восточная принцесса".

Напомним, Осадчая на сцене заинтриговала дерзким образом в платье с высоким разрезом

Также Politeka сообщала, что Катя Осадчая в платьях с вырезами на интересных местах устроила битву образов

А еще Politeka писала, что лучшая подруга Насти Каменских приодела Осадчую перед Новым Годом



