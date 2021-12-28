Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились несколько лет назад. Катя в 2017 году родила ему сына Ивана, а в 2021 году появился второй сын Даниил. У телеведущей есть и третий сын от прошлых отношений - Илья, которому уже 19 лет. Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым дружат с Потапом и Настей Каменских, которые женились в 2019 году. У Каменских есть подружка Анна Андрийчук, бывшая супруга Алексея Завгороднего (Позитива) жкс-солиста "Время и Стекло", которая занимается дизайном одежды. На новых сторис Катя показала, какой наряд примерила от Андрийчук.
На фото Катя была в толстовке, штанах и кроссовках. Звезда стояла у новогодней елки, демонстрируя свой лук.
"Мой идеальный новогодний наряд. Спасибо", - написала Катя, обращаясь к Анне Андрийчук.
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