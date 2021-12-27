Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей. Звезда ведет шоу "Світське життя", а также является звездой проекта "Вечер премьер". Уже сегодня, 27 декабря, "Вечер премьер" 2021 покажут по телеэкранам украинцев. Осадчая подогрела интерес к проекту, опубликовав новые сторис в Инстаграм.
На сторис Катя стояла возле Алексея Завгороднего и Алексея Потапенко. Красотка была в шляпке и голубом роскошном платье. На кадраз Алексеи показывали, как нужно танцевать под новогоднюю песню Mozgi ZAVTRA. Завгородний показал популярные движения, после чего последовал хлопок, а в конце нужно было сделать вид, что руками поворачиваешь шею. Катя повторила все, после чего мини-репетиция закончилась.
“Уже сегодня “Вечер премьер”, - написала Катя на сторис.
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